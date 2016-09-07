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    Сантуш: «Про триумф на чемпионате Европы нужно забыть»

    По словам главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, его подопечные должны забыть победу на Евро-2016. Об этом он заявил после поражения от Швейцарии (0:2) в отборочном матче ЧМ-2018.

    «Мы хорошо играли в начале матча и доминировали в первые 15-20 минут, но после этого Швейцария стала играть прагматично. Мы пропустили мяч при первом же подходе Швейцарии к нашим воротам. Про триумф на чемпионате Европы нужно забыть. Сегодня мы были не так сильны, как обычно. Такого с нами не должно происходить, ведь мы играем в квалификации к чемпионату мира», — сказал наставник команды.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2016 06:14
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 сентября 2016, 09:16

      Господи, какой "триумф"?)))
      Самая унылая, вымученная изнуряющая зрителей победа на ЧЕ

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