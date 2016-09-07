Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от товарищеского матча национальной команды с Ганой. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова одержали победу – 1:0.

— Станислав Черчесов подчеркивал: у него будут не товарищеские матчи, а настоящие спарринги. Вы почувствовали, что игра с Ганой была похожа на официальную?

— Я не могу понять одну вещь. Все много раз говорили, что нам нужно просмотреть как можно больше кандидатов в сборную в товарищеских матчах. Но если тренер выпускает игрока на замену на пять-десять минут, как он может что-то узнать за такой короткий отрезок? Мы уже попали на чемпионат мира. Надо давать хотя бы 70-75 минут новым кандидатам, а не дрожать за результат. Черчесов дрожал. Это было видно по нему, хотя он, конечно, не признается. Считаю, вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России.

Кстати, можно было поставить и другого голкипера на матч с Ганой. Мы прекрасно знаем возможности Игоря Акинфеева. Он еще пять лет будет «первым номером» сборной России. Но почему не проверить его конкурентов? Чего бояться?!

— Если все-таки брать игру с Ганой в целом, какое впечатление она оставила?

— Да все как обычно, ничего особенного я не увидел. Когда мы начинаем играть через фланги, появляется больше моментов. Надо чаще доставлять мяч краям, чтобы они доставляли его в штрафную. От них вся острота и исходит. В первом тайме голевую передачу на Федора Смолова как раз сделал игравший справа Александр Самедов. В современном футболе очень сложно проходить через центр, где большое скопление защищающихся. Активные фланги помогают растянуть насыщенную оборону. В матчах с Турцией и Ганой мне понравился Юрий Жирков, он один из лучших наших левоногих игроков. Жирков сейчас преобразился, пришел в себя. Конечно, если бы в сборной России были Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, мы могли бы атаковать по центру, но мастеров такого уровня у нас нет.