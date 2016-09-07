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  • Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»

Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»

7 сентября 2016, 00:23
37

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от товарищеского матча национальной команды с Ганой. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова одержали победу – 1:0.

— Станислав Черчесов подчеркивал: у него будут не товарищеские матчи, а настоящие спарринги. Вы почувствовали, что игра с Ганой была похожа на официальную?

— Я не могу понять одну вещь. Все много раз говорили, что нам нужно просмотреть как можно больше кандидатов в сборную в товарищеских матчах. Но если тренер выпускает игрока на замену на пять-десять минут, как он может что-то узнать за такой короткий отрезок? Мы уже попали на чемпионат мира. Надо давать хотя бы 70-75 минут новым кандидатам, а не дрожать за результат. Черчесов дрожал. Это было видно по нему, хотя он, конечно, не признается. Считаю, вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России.

Кстати, можно было поставить и другого голкипера на матч с Ганой. Мы прекрасно знаем возможности Игоря Акинфеева. Он еще пять лет будет «первым номером» сборной России. Но почему не проверить его конкурентов? Чего бояться?!

— Если все-таки брать игру с Ганой в целом, какое впечатление она оставила?

— Да все как обычно, ничего особенного я не увидел. Когда мы начинаем играть через фланги, появляется больше моментов. Надо чаще доставлять мяч краям, чтобы они доставляли его в штрафную. От них вся острота и исходит. В первом тайме голевую передачу на Федора Смолова как раз сделал игравший справа Александр Самедов. В современном футболе очень сложно проходить через центр, где большое скопление защищающихся. Активные фланги помогают растянуть насыщенную оборону. В матчах с Турцией и Ганой мне понравился Юрий Жирков, он один из лучших наших левоногих игроков. Жирков сейчас преобразился, пришел в себя. Конечно, если бы в сборной России были Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, мы могли бы атаковать по центру, но мастеров такого уровня у нас нет.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия Гана Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (37)
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sciline10
1473197960
то есть по логике получается, что Гвардиола с Симеоне должны тренировать полузащитников, Кройф в своё время нападающих, Трапаттони защитников итд?) Совсем про парня стали забывать, раз делает такие глупые выводы) Черчесов конечно далеко не айс тренер, но высказывание в корне глупое.
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семечкин
1473198090
тренер пятой лиги, шестой зоны рассуждает о тренере сборной)))) Черчесов пьёт кровь в России и в Европе у тренеров любой футбольной специализации, а полузащитник Канчельскис( забивший за сборную голов пять, от силы) тренирует футбольных "потерпевших"....
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cska-62
1473198588
Черчесов, вообще-то, давно уже не вратарь, а тренер. Причём весьма успешный. И у которого все команды оказываются играющими... Андрей, видимо, давно не интересовался футболом... Всё больше "подмётными письмами", вероятно, интересуется... Как подписал самое первое в ноябре 1993 года, так никак это занятие его не отпускает... А вот Черчесов, между прочим, отказался подписывать то ПОДЛЕЙШЕЕ письмо... Ну и всё воздаётся ПО ДЕЛАМ ИХ!!! Где Черчесов, и где Канчельскис!!! А жаль... Футболистом был отличным, самым успешным нашим легионером за рубежом...
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473206791
ИГРОК БЫЛ ХОРОШИЙ....НО КАЖДЫЙ РАЗ КОГДА ОТКРЫВАЕТ РОТ НЕСЁТ ...ЗНАЕТ ЧТО
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473208309
Невзирая на свою антипатию к Канчельскису как эксперту, утверждаю, что он абсолютно прав в том, что Саламыч дрожал за рез-тат. Не заметить этого мог только слепой. Потому лично мне логика бывшего манкунианца о том, что вратарь не может поставить атакующую игру видится вполне оправданной. Спорной, категоричной, отчасти даже завистливой, но отнюдь не лишенной здравого смысла. Действительно, мы ничего нового, кроме наших же надежд, в этих играх не увидели. Костяк по сути остался прежним, а новые (хотя, опять же по сути, в основном старые!) лица вплетаются в командный рисунок (а есть ли он?!) со скрипом, игрового времени даже для понимания пригодности того или иного футболиста последним почти не дают. Думаю, даже дилетант понимает, что такими сверхосторожными темпами мы к чемпионату приползем либо с тактически и физически неподготовленной молодежью, либо вообще лишенными свежей струи. О Кубке Конфедераций лучше вообще помолчать, потому что в случае фиаско (а оно с трусливым тренером, как мы уже знаем, чаще всего и происходит) я не уверен, что этот тренер не расстанется с командой. И тогда уже неважно, чья это будет инициатива.
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zagrizlik
1473210284
Нынче мода на типа экспертов,которые лезут из всех щелей,второй мостовой...
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опус 2
1473211685
А ты был полузащитником ,тебе тоже надо полузащитников тренировать !
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каа
1473222820
как минимум не корректно по отношению к тренеру...(((не красит
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zenit888
1473223823
В игре сборной нет ни смысла, ни тактики, ни понимания, что они делают на поле. Черчесов - полный ноль, как тренер и ручной для РФС.
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bumer_moscow
1473229219
Канчельскис ты кто???
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