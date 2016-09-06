«Рома» повысит Маноласу зарплату более чем в два раза

«Рома» практически договорилась с защитником Константиносом Маноласом о продлении контракта. Как сообщает II Tempo, «джаллоросси» готовы значительно увеличить зарплату 25-летнему игроку согласно условиям нового договора.

Нынешний оклад грека составляет 1,8 миллиона евро в год, в то время как новое соглашение предусматривает его рост более чем в два раза – до 4,5 миллиона.

Текущий контракт Маноласа рассчитан до 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», «Лестера», «Челси» и «Арсенала».