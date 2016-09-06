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    Бендтнер может подписать контракт с «Ноттингем Форест»

    Экс-форвард «Вольфсбурга» Никлас Бендтнер может продолжить карьеру в Чемпионшипе. Сегодня 28-летний игрок прилетел на Туманный Альбион для переговоров с «Ноттингем Форест».

    В апреле нынешнего года «волки» разорвали контракт с датчанином, и в данный момент он является свободным агентом.

    Бендтнер знаком с чемпионатом Англии не понаслышке: в его послужном списке значатся «Арсенал», «Сандерленд» и «Бирмингем». В минувшем розыгрыше Бундеслиги нападающий принял участие в 13 поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

    Источник: BBC

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    06.09.2016 17:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 сентября 2016, 21:16

      в цска возьмите , хоть какая то замена траоре будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 сентября 2016, 19:53

      ему надо в тосно к милевскому

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 6 сентября 2016, 17:57

      Оо дерево вернется в лес

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