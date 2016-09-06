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    Отбор ЧМ-2018. Гол форварда «Терека» принес Албании победу над Македонией

    Сборная Албании дома вырвала победу у команды Македонии. Победный гол в концовке встречи забил нападающий Беким Балай, выступающий за «Терек».

    Напомним, что эта встреча была перенесена с понедельника на сегодняшний день из-за сильного дождя.

    Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Европа. 1-й тур

    Албания – Македония – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Садику, 9; 1:1 – Алиоски, 51; 2:1 – Балай, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 сентября 2016, 06:40

      Хороший трансфер. И за клуб, и за сборную всегда борется. Голы на последних минутах для него дело привычное по ходу. Главное что здоровый и будет дальше помогать Тереку. Держись ЦСКА.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 сентября 2016, 16:33

      Молодец Беким!!!!! Успехов в сборной и в клубе!!!!!

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