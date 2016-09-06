Отбор ЧМ-2018. Гол форварда «Терека» принес Албании победу над Македонией

Сборная Албании дома вырвала победу у команды Македонии. Победный гол в концовке встречи забил нападающий Беким Балай, выступающий за «Терек».

Напомним, что эта встреча была перенесена с понедельника на сегодняшний день из-за сильного дождя.

Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Европа. 1-й тур

Албания – Македония – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Садику, 9; 1:1 – Алиоски, 51; 2:1 – Балай, 89.