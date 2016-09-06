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    Писарев: «Когда перестанут неправильно тратить государственные деньги, тогда и надо отменять лимит»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев отметил, что в нынешних реалиях отечественного футбола, отменять лимит на легионеров нельзя.

    «Лимит – меньшее зло, чем трата государственных денег. Отвечу коротко: когда у нас не будет такого расточительного отношения к госсредствам в футболе, тогда и можно отменять эту вынужденную меру. Все говорят про борьбу за место на поле при лимите, но толком не понимают, что за этим стоит.

    Конкуренция в чистом виде – это пожирание одного другим. Выживает сильнейший. Может случиться так, что при том финансировании, какое у нас сейчас, российские футболисты вообще не выдержат конкуренции. И тогда придется собирать сборную из ФНЛ. По поводу натурализации – я ни за, ни против. Но не поддерживаю массовую натурализацию. О каком патриотизме в таком случае может идти речь, если мы на своих футболистов не ставим?», – заявил Писарев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 09:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +345

      zadira56 6 сентября 2016, 12:26

      А когда перестанут?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 6 сентября 2016, 11:50

      правильно сказал..молодец..

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 сентября 2016, 11:22

      На то они и государственные...

      0
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      Рейтинг: +17

      cdzpbcn 6 сентября 2016, 11:13

      Отвечу коротко: когда у нас не будет такого расточительного отношения к госсредствам в футболе. Очень мягко сказал. Вот когда прекратится воровство госсредств и воров начнут сажать, тогда госсредства будут рациональней использоваться и будет виден хоть какой то результат.

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > cdzpbcn 6 сентября 2016, 11:19

      Коротко: Никогда.

      4
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      Рейтинг: +17

      cdzpbcn > DIDI 23 6 сентября 2016, 11:30

      Согласен. Поэтому в ближайшие лет 10 нам от сборной ни игры, ни результатов ждать не стоит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > cdzpbcn 6 сентября 2016, 11:43

      Не только от сборной, но и от всей страны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8017

      nik55 6 сентября 2016, 10:19

      молодец все сказано по делу

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      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 сентября 2016, 09:51

      Если они не выдерживают конкуренции, тогда они и сейчас, сборная ФНЛ, в чем разница? При легионерах, есть стимул подтянуться и есть у кого научиться.

      6
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько > kykyi 6 сентября 2016, 12:01

      Не всё так уж и плохо.Понятно,что за два года команду,которая будет бороться за призовые места,не сделаешь.Но команду,приятную,современную и со своим рисунком игры,как первый этап,можно выстроить.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Юрий Крутько 6 сентября 2016, 12:08

      Согласен, но при чем здесь легионеры, в Германии нет легионеров?

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