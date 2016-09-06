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    Снейдер: «Мне интересно, сколько великих игроков осталось у сборной Голландии»

    Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 против Швеции, который состоится 6 сенября.

    «Этот матч будет отличаться от игры с Грецией. Мы должны сделать выводы и провести работу над ошибками. Мне интересно, сколько великих игроков у нас еще осталось. Мы не можем считаться явными фаворитам, как это было раньше, но должны показать себя командой. Хочу, чтобы молодые футболисты меня услышали», – заявил Снейдер.

    Источник: Telegraaf.nl

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    06.09.2016 01:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 сентября 2016, 11:45

      Да со всеми звездами с группы выходи не могли с ноль очков с евро то уйдут то вообще не выйдут

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      Рейтинг: +3414

      AZ > de bruyne 7 сентября 2016, 12:29

      ты бы по русски написал, нихера непонятно

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 6 сентября 2016, 10:09

      Замены старой гвардии пока не видно

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