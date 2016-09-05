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    Леманн: «Тренер принял неверное решение, назначив Нойера капитаном сборной Германии»

    Экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн отметил, что назначение вратаря «Баварии» Мануэля Нойера капитаном национальной команды является не слишком практичным решением. Напомним, бывший игрок «Шальке» в свое время исполнял обязанности капитана гельзенкирхенской команды, однако пробыл в этой должности всего полгода, в итоге отказавшись от повязки.

    «Если судить чисто практически, я бы не назначил голкипера капитаном команды. В обязанности капитана входит обсуждение с арбитром различных вопросов, но при этом ему придется бежать к судье больше метров, чем иные футболисты. А на это, соответственно, понадобятся силы и время. Хотя личность и характер Нойера соответствуют такой должности», – сказал Леманн.

    Источник: TZ

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    05.09.2016 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 сентября 2016, 13:20

      Ману итак всё время в центральном круге, так что всё норм, справится!

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