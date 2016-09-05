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    Рейна: «Горжусь, что играл с Касильясом в сборной»

    Голкипер сборной Испании Пепе Рейна признался, что не разочарован своим положением в национальной команде, когда он считался лишь вторым номером команды.

    «На протяжении много лет я играл с Касильясом в составе национальной команды. И я горжусь этим», – приводит Cope слова Рейны.

    Напомним, что наставник сборной Испании Хулен Лопетеги не вызвал Касильяса на товарищеский матч со сборной Бельгии (2:0), а также на игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Лихтенштейна, которая состоится 5 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 07:56
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