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    Бензема вернется в сборную Францию только после закрытия дела о шантаже Вальбуэна

    Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ рассказал о том, когда в национальную команду может вернуться нападающий «Реала» Карим Бензема. Напомним, что 28-летний форвард пропустил домашний чемпионат Европы из-за соучастия в шантаже экс-игрока «Динамо» Матье Вальбуэна.

    «Я против того, чтобы Бензема был наказан до конца своей карьеры. Однако для возвращения в сборную он должен пройти через судебное разбирательство.

    Он уже пропустил чемпионат Европы. Как только суд вынесет вердикт, Дидье Дешам решит, вызывать ли Бензема в сборную», – сказал Ле Грэ.

    Источник: L' Equipe

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    04.09.2016 17:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 6 сентября 2016, 09:48

      Это просто издевательство над Футболистом!!!Сколько можно еще парить мозги!!??Итак наказали не дали сыграть на чемпионате Европы!!??ЧТО ЕЩЕ НУЖНО!!??ПОЖИЗНЕННУЮ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ!!???ТАКОГО ИГРОКА НАЙТИ СЛОЖНО!!!!ХОРОШО ЧТО УМА ХВАТИЛО У РЕАЛА НЕ ДЕЛАТЬ БОЛЬНО БЕНЗЕМА!!???ЕСЛИ БЫЛ БЫ В СБОРНОЙ ЕЩЕ НЕ ИЗВЕСТНО КАК БЫ СЫГРАЛА ФРАНЦИЯ!!????ДЕШАМ СОВЕРШИЛ ГЛУПУЮ ОШИБКУ!!????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 сентября 2016, 21:15

      что там за скандал? кто кого чпокнул?

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 4 сентября 2016, 20:25

      Пока закроют совсем состарится

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