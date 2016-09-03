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    Луческу: «Это я в свое время решил перевести Срну на фланг обороны»

    Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу, возглавляющий ныне «Зенит», отметил, что это именно он принял решение переквалифицировать защитника «горняков» Дарио Срну в игрока оборонительного плана. Напомним, на днях стало известно, что в услугах 34-летнего хорвата заинтересована «Барселона».

    «Дарио – это единственный из футболистов, кто был со мной в «Шахтeре» в течение 12 лет с самого первого дня. Ему было непросто проявить себя и провести такое количество хороших матчей на самом высоком уровне. Думаю, я также приложил руку к тому, что он провел 500 матчей за «Шахтер».

    По большому счету, это я принял решение перевести Срну в защиту. Он был атакующим игроком, а под моим руководством стал играть в оборонительной линии. Не зря я попытался сделать из него лучшего флангового защитника Европы. Дарио обладает невероятными человеческими качествами и сильным характером», – сказал Луческу.

    Источник: Matchday.ua

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    03.09.2016 06:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2016, 08:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      из приличного игрока можно сделать что угодно не велика заслуга, посмотрим как у тебя дела здесь пойдут, пока не очень почти никак

      -4
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      ...
      Рейтинг: +42

      alboro > Garrincha58 3 сентября 2016, 11:15

      У Мистера все из добротных игроков все становились звездочками. Исключение- Бернард

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