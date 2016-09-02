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    Писарев: «Ребята выполнили установку и отнеслись очень серьезно к матчу»

    Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал победу своих подопечных против команды Фарерских островов (3:0) в отборочном матче чемпионата Европы – 2017.

    «Кажущаяся легкость победы – это результат подготовки. Когда ты подходишь к матчу в роли фаворита, зачастую все может сложиться не так, как планировалось, многие команды на этом обжигаются. Рад, что ребята услышали меня, выполнили установку и отнеслись очень серьезно к матчу, что позволило нам контролировать ход игры. Быстрый гол, безусловно, имел определяющее значение в этом поединке. Во втором тайме больше действовали по счету, старались не дать сопернику поднять голову и довели матч до победы.

    В целом, для нас это был тяжелый выезд – долгий перелет, акклиматизация, специфические погодные условия, искусственное поле. Мы очень рады, что удалось уверенно победить соперника. Впереди у нас – отборочная игра с Австрией, которая пройдет 6 сентября на стадионе «Арена Химки». Нас ожидает непростой обратный путь в Москву, поэтому главным для нас перед матчем с Австрией будет вопрос восстановления», – заявил Писарев.

    Источник: РФС

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    02.09.2016 08:59
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