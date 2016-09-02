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    Черчесов: «Порой приходится играть, с которыми просто можем сыграть, а не с кем хотим»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в соперники национальной команды по товарищеским матчам подбираются соперники с учетом возможных конкурентов на предстоящем чемпионате мира-2018.

    «Мы каждый день на эти темы разговариваем. И Турция, и Гана – достойные соперники. Чуть-чуть разные – мы ведь готовимся к чемпионату мира, где нам в группу могут попасть те же африканцы, и мы все это просчитываем. Другое дело, что не так легко подбирать соперников. Можно настаивать на чем угодно, но правда жизни иногда оказывается иной. Порой надо играть с теми оппонентами, с которыми просто можем сыграть. А не с кем хотим.

    У нас сложный момент – мы не участвуем в отборочной группе вне конкурса, как это должно было быть. И выбирать приходится по принципу – с кем можно. Иногда этот выбор есть, иногда – нет. В этом плане я понимаю нашу федерацию, и здесь у нас не должно быть никаких разногласий», – заявил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 07:42
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 3 сентября 2016, 05:09

      Черчесов: «Порой приходится играть, с которыми просто можем сыграть, а не с кем хотим»
      ответ в стиле Кличко)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 сентября 2016, 12:14

      Черчесов: «Порой приходится играть, с которыми просто можем сыграть, а не с кем хотим».
      Выпускающего редактора сынишка-троечник подменяет? Или сам Мутко на подработке?

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