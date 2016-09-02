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    Черчесов: «Я бы хотел, чтобы Василий Березуцкий и дальше был капитаном сборной»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не намерен вмешиваться в выбор капитана национальной команды.

    «Будет ли Василий Березуцкий капитаном команды на постоянной основе? На сегодняшний день Березуцкий – капитан команды. Я бы хотел, чтобы он и дальше был капитаном. Время покажет. У меня к нему по вчерашней игре и вообще по тем дням, которые команда провела вместе, вопросов нет. Кстати, думаю, что это была его идея – пойти к зрителям. Есть вещи, в которых главный тренер не должен принимать участие. Повторяю: команда – живой организм, и какие-то моменты она должна сама регулировать внутри», – заявил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 07:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 сентября 2016, 13:33

      Да будет так, мы не против

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 сентября 2016, 08:59

      Пока других кандидатов и не видно...

      -1
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