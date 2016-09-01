Товарищеские матчи. Испания обыграла Бельгию, Голландия уступила Греции

Голландия, как сборка, вообще пассив. Блинд откровенно не тянет тренерство.
Зато испашки с бельгами показали красивый фут. Не то, что полное УГ против турков носилось, снотворное на ночь.
В товарищеском матче сборная Испании оказалась сильнее команды Бельгии благодаря дублю Давида Силвы – 2:0.
В другой встрече Голландия проиграла Греции со счетом 1:2.
Товарищеские матчи
Голы: 0:1 – Силва, 34; 0:2 – Силва, 62 (с пенальти).
Голландия – Греция – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Митроглу, 29; 1:2 – Гианниотас, 74.