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    Товарищеские матчи. Испания обыграла Бельгию, Голландия уступила Греции

    В товарищеском матче сборная Испании оказалась сильнее команды Бельгии благодаря дублю Давида Силвы – 2:0.

    В другой встрече Голландия проиграла Греции со счетом 1:2.

    Товарищеские матчи

    Бельгия – Испания – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Силва, 34; 0:2 – Силва, 62 (с пенальти).

    Голландия – Греция – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Митроглу, 29; 1:2 – Гианниотас, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2016 23:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      galem72 2 сентября 2016, 06:29

      Голландия, как сборка, вообще пассив. Блинд откровенно не тянет тренерство.
      Зато испашки с бельгами показали красивый фут. Не то, что полное УГ против турков носилось, снотворное на ночь.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 2 сентября 2016, 06:10

      товарняки

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      Рейтинг: +331

      NapaS 2 сентября 2016, 00:12

      как же хорошо, что не влез в Голландию

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 сентября 2016, 00:12

      писец

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      Рейтинг: +49

      melnicn 2 сентября 2016, 00:10

      Norma!!!

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      Рейтинг: +2

      Иван872 2 сентября 2016, 00:01

      проиграл из за них, мешки

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