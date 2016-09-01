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    Ребров: «Вряд ли в сборной России я кому-то нужен»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров оценил свои шансы попасть на чемпионат мира-2018 в составе сборной России.

    «Шансы всегда есть. Мы полностью отдаемся своей работе, а дальше будет решать тренер, какой состав будет играть. У Сереги Песьякова, думаю, шансов сыграть на чемпионате мира побольше. Он все-таки помоложе, а я в сборной уже вряд ли кому-то нужен. Конечно, это большая ответственность, но и родные стены зачастую приносят результат. Как было с Бразилией сейчас на Олимпиаде», – отметил Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2016 15:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 сентября 2016, 11:56

      Ты главное мячик лови
      И не жди всенародной любви.
      Народ у нас неблагодарен
      И в гадости солидарен.
      Будут хаять и марать
      Если чего-то не смог поймать.
      Работай и на других не гляди.
      А в сборную?.. Приглашения жди.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 сентября 2016, 15:27

      Но скорее всего результат будет как у Бразилии на домашнем ЧМ... 1-7

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > panmon 1 сентября 2016, 16:59

      В полуфинале? В принципе я согласен)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +91

      Гаскойн > Black Giz 1 сентября 2016, 22:22

      в группе...

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 сентября 2016, 15:24

      Слабоват на выходах. Нервирует защитников. Мяч выносит только в аут

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Klaido 1 сентября 2016, 16:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В сентябре от нас чепыря достанет из сетки

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > С-Пб on-line 1 сентября 2016, 22:59

      Неужели Халк возвращается???)))

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > С-Пб on-line 2 сентября 2016, 08:24

      Как достанет, тогда скажешь... :)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > С-Пб on-line 2 сентября 2016, 19:36

      Вы только амкару можете напихать и то в договорняке.

      -1
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