Арустамян: «Зенит» подпишет Новосельцева и отдаст «Ростову» Рязанцева»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией о возможном трансфере защитника «Ростова» Ивана Новосельцева в «Зенит».

«Российский защитник — это всегда полезно, а в центре обороны «Зениту» усиление необходимо. При этом одного российского футболиста «Зенит» потеряет: в «Ростов», если не случится чего-то экстраординарного, отправится Александр Рязанцев. Вероятнее всего, в аренду. Рязанцев давно знаком с Курбаном Бердыевым, а перед Лигой чемпионов «Ростову» нужно укрепляться», – заявил Арустамян.

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