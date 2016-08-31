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  • Арустамян: «Зенит» подпишет Новосельцева и отдаст «Ростову» Рязанцева»

Арустамян: «Зенит» подпишет Новосельцева и отдаст «Ростову» Рязанцева»

31 августа 2016, 12:17
25

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своей информацией о возможном трансфере защитника «Ростова» Ивана Новосельцева в «Зенит».

«Российский защитник — это всегда полезно, а в центре обороны «Зениту» усиление необходимо. При этом одного российского футболиста «Зенит» потеряет: в «Ростов», если не случится чего-то экстраординарного, отправится Александр Рязанцев. Вероятнее всего, в аренду. Рязанцев давно знаком с Курбаном Бердыевым, а перед Лигой чемпионов «Ростову» нужно укрепляться», – заявил Арустамян.

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Рязанцев Александр Новосельцев Иван
Комментарии (25)
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порт
1472636648
Врёшь собака.
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KalterJax
1472638623
Отказаться от возможности играть в Лиге Чемпионов и пойти в Питер ради бабла? в таком случае Новосельцев как игрок умрёт для меня
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Joko21
1472640011
для Ростова это станет существенной потерей
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Pro100Kid
1472640275
После инсайдерской информации по Бердыеву, Арустамяну верить не хочется.
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vgarakh
1472640842
Арустумян говорит: Новосельцева забирают, а отдают Рязанцева потому , что Ростову нужно усиляться. Какое это усиление? Что за бред? И как настохерел этот бомжатник , ломает все команды , кого вздумает.
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Chernyi Lis
1472643061
Рязанцев хрень! не стоит Новосельцева..
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Garrincha58
1472645788
причем здесь Бердыев и причем Рязанцев и зачем этот рыжий нужен Зениту уж лучше бы Семенова купили из Терека
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gencha19
1472646814
скоро один Гацкан в Ростове останется. Да и того уже в каждом матче выгоняют.Капитан за всё в ответе.Нехрен выигрывать да ещё и на выезде.
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1cent
1472647123
ебать копать Нобель тот еще эксперт, инетересно не заебался от того что над ним пол страны смеются
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Каратель помойников
1472658106
если такое случится,то вырисовывается такая схема: одного взяли-угробили,темерь за другого берутся,и это не первый случай в зине,до чего подлая политика-ослабить конкурента,лучше бы свою академию развивали(хотя это фантастика).а так денег как у дурака фантиков,а эти бестолковки не могут деньгам правильное применение найти
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