Лев: «Наш состав на Кубке Конфедераций не будет оптимальным»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не собирается везти на Кубок Конфедераций-2017 основной состав команды.

«На этом турнире наш состав не будет оптимальным. Три соревнования в течение трех лет – это лучший вариант для сборной.

Кубок Конфедераций я намерен использовать в качестве плацдарма для оценки наших перспектив и просмотра молодых футболистов в деле», – сказал Лев.