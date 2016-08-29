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    Лев: «Наш состав на Кубке Конфедераций не будет оптимальным»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не собирается везти на Кубок Конфедераций-2017 основной состав команды.

    «На этом турнире наш состав не будет оптимальным. Три соревнования в течение трех лет – это лучший вариант для сборной.

    Кубок Конфедераций я намерен использовать в качестве плацдарма для оценки наших перспектив и просмотра молодых футболистов в деле», – сказал Лев.

    Источник: ESPN

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    29.08.2016 23:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 августа 2016, 23:31

      Ну и отлично... Конечно у них и молодняк просто адовый, но всё-таки это не основа... Тем больше шансов у наших клоунов попытаться зацепить трофей международный в кое-то веки)

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > ivanthebest 30 августа 2016, 02:13

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