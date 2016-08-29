Лев: «Наш состав на Кубке Конфедераций не будет оптимальным»

Ну и отлично... Конечно у них и молодняк просто адовый, но всё-таки это не основа... Тем больше шансов у наших клоунов попытаться зацепить трофей международный в кое-то веки)
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не собирается везти на Кубок Конфедераций-2017 основной состав команды.
«На этом турнире наш состав не будет оптимальным. Три соревнования в течение трех лет – это лучший вариант для сборной.
Кубок Конфедераций я намерен использовать в качестве плацдарма для оценки наших перспектив и просмотра молодых футболистов в деле», – сказал Лев.