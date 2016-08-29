Бартомеу: «Месси вернулся более сильным, чем-когда-либо»

Интересно в каком смысле он стал сильнее??? Прикольно слушать ложь когда знаешь правду)))
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси пребывает в отличной форме.
«Поражение в финале Кубка Америки стало дополнительным разочарованием после тех проблем с налогами, которые были у Месси.
Но Лео очень силен и очень амбициозен. Он вернулся более сильным, чем когда-либо», – сказал Бартомеу.
Также он рассказал об уходе из клуба вратаря Клаудио Браво, который перебрался в «Манчестер Сити».
«Мы до самого конца пытались удержать его. Предлагали продление контракта, но он не захотел, потому что имел другие планы».