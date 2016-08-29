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    Бартомеу: «Месси вернулся более сильным, чем-когда-либо»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси пребывает в отличной форме.

    «Поражение в финале Кубка Америки стало дополнительным разочарованием после тех проблем с налогами, которые были у Месси.

    Но Лео очень силен и очень амбициозен. Он вернулся более сильным, чем когда-либо», – сказал Бартомеу.

    Также он рассказал об уходе из клуба вратаря Клаудио Браво, который перебрался в «Манчестер Сити».

    «Мы до самого конца пытались удержать его. Предлагали продление контракта, но он не захотел, потому что имел другие планы».

    Источник: Football Espana

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    29.08.2016 23:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 30 августа 2016, 00:36

      Интересно в каком смысле он стал сильнее??? Прикольно слушать ложь когда знаешь правду)))

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    • ...
      Рейтинг: +319

      alexfor 29 августа 2016, 23:49

      ну, честно говоря, пока не скажешь.

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