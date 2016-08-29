Джанаев: «Ситуация в Турции никак не пугает, спорт не имеет отношения к политике»

Вратарь «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев рассказал о своих впечатлениях после тренировки в составе национальной команды.

«Первая тренировка прошла в позитивном ключе, на эмоциях. Большую часть своей карьеры я провел именно с этим тренером. Черчесов – требовательный, у него дисциплина на первом месте.

Я думаю, я попал в сборную тогда, когда надо. Случилось как случилось, значит, так было надо», – передает слова Джанаева корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Также футболист поделился ожиданиями от выездного товарищеского матча против сборной Турции и прокомментировал последние результаты «Ростова».

«Ситуация в Турции никак не пугает, спорт не имеет отношения к политике.

«Ростов» сделал большое дело для города, мы подарили большие эмоции болельщикам. А то, что вчера было в Грозном, от этого надо переключиться. Сейчас мы в сборной и делаем то, что здесь нужно делать».

Кроме того, Джанаев ответил на вопрос о том, кто будет первым вратарем сборной России.

«Это провокационный вопрос. Каждый игрок вносит свой вклад в работу команды, а дальше будет решать тренер, кто будет первым, кто вторым и так далее. Официальные матчи сборной, не только контрольные, в последнее время не очень-то получались, нам сейчас надо показывать полную отдачу и выигрывать».