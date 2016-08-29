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  • Джанаев: «Ситуация в Турции никак не пугает, спорт не имеет отношения к политике»

Джанаев: «Ситуация в Турции никак не пугает, спорт не имеет отношения к политике»

29 августа 2016, 19:31
4

Вратарь «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев рассказал о своих впечатлениях после тренировки в составе национальной команды.

«Первая тренировка прошла в позитивном ключе, на эмоциях. Большую часть своей карьеры я провел именно с этим тренером. Черчесов – требовательный, у него дисциплина на первом месте.

Я думаю, я попал в сборную тогда, когда надо. Случилось как случилось, значит, так было надо», – передает слова Джанаева корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Также футболист поделился ожиданиями от выездного товарищеского матча против сборной Турции и прокомментировал последние результаты «Ростова».

«Ситуация в Турции никак не пугает, спорт не имеет отношения к политике.

«Ростов» сделал большое дело для города, мы подарили большие эмоции болельщикам. А то, что вчера было в Грозном, от этого надо переключиться. Сейчас мы в сборной и делаем то, что здесь нужно делать».

Кроме того, Джанаев ответил на вопрос о том, кто будет первым вратарем сборной России.

«Это провокационный вопрос. Каждый игрок вносит свой вклад в работу команды, а дальше будет решать тренер, кто будет первым, кто вторым и так далее. Официальные матчи сборной, не только контрольные, в последнее время не очень-то получались, нам сейчас надо показывать полную отдачу и выигрывать».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Ростов Россия Джанаев Сослан
Комментарии (4)
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Warrior God
1472488481
Скажи это Олимпийцам
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товрос
1472496616
Джанаев просто молодец,давно ждал вызов в сборную он заслужил его пахотой
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Антибиотик
1472498122
Зато политика имеет непосредственное отношение к спорту.
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balaton78
1472557005
...Тем не менее народу будет приятна победа над Турцией..Поэтому,нужно выложиться на 100%
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