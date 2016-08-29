9 октября сборная России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Коста-Рикой

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что 9 октября сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч против команды Коста-Рики.

«Контрольные матчи, а не товарищеские, это слово расслабляет. У нас есть желание сыграть и с Германией, и с Италией, и с Испанией. Переговоры идут. Ближайшие соперники сильны: Турция готовится к игре к Хорватией, Гана – хороший соперник. 9 октября мы сыграем в Краснодаре со сборной Коста-Рики», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.