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  • 9 октября сборная России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Коста-Рикой

9 октября сборная России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Коста-Рикой

29 августа 2016, 18:18
10

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что 9 октября сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч против команды Коста-Рики.

«Контрольные матчи, а не товарищеские, это слово расслабляет. У нас есть желание сыграть и с Германией, и с Италией, и с Испанией. Переговоры идут. Ближайшие соперники сильны: Турция готовится к игре к Хорватией, Гана – хороший соперник. 9 октября мы сыграем в Краснодаре со сборной Коста-Рики», – передает слова Мутко корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Коста-Рика Мутко Виталий
Комментарии (10)
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18JG
1472484545
"Турция готовится к игре к Хорватией, Гана – хороший соперник." Хорошо обосновал силу предстоящих соперников, да.
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lebron777
1472484551
ничейка в лучшем случае светит , если конечно коста - рика хоть пол основы привезет
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fadda
1472485304
Турция,Гана,Коста-Рика...Видимо встаёт Россиюшка с колен.Вон какие гранды в соперниках.Скоро будут Гондурасы конкурентами.
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allkeeper
1472485667
Хороший, безусловно)) один Ельцин Техедо чего только стоит))
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KalterJax
1472485991
Ну Коста-Рика это в последние годы сильная команда, там есть игроки из ведущих чемпионатов, плюс Кейлор Навас из Реала. Так что если сравнивать с нашими, то увы , но костариканцы предпочтительнее смотрятся
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Андрей Ермошин
1472494785
Не все ли равно с кем играть контрольные матчи. Главное показать хороший футбол, чтобы болельщики шли на матч зная, что не уйдут с трибун после 30-й минуты, словно "обплеванные", чтобы футболисты наконец-то поняли, что такое сборная страны. Пускай пример возьмут со сборных прошлых лет, где игроки выходили на поле биться, драться, а не говорили после матча: "хотели как лучше, получилось как всегда". Или типа: " а в чем мы виноваты?".
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