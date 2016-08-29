Дзюба, Нойштедтер и Дзагоев пропустили первую тренировку сборной России

Симоняна вон вместо буратины пусть берут.Толку по крайней мере не меньше будет.
Сборная России сегодня на «Арене Химки» проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Отметим, что данное занятие пропускают нападающий Артем Дзюба и полузащитники Алан Дзагоев и Роман Нойштедтер. Об этом сообщает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.
В свою очередь на дебютной тренировке Черчесова присутствуют президент и вице-президент РФС Виталий Мутко и Никита Симонян.