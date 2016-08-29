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    Дзюба, Нойштедтер и Дзагоев пропустили первую тренировку сборной России

    Сборная России сегодня на «Арене Химки» проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Отметим, что данное занятие пропускают нападающий Артем Дзюба и полузащитники Алан Дзагоев и Роман Нойштедтер. Об этом сообщает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    В свою очередь на дебютной тренировке Черчесова присутствуют президент и вице-президент РФС Виталий Мутко и Никита Симонян.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2016 17:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +381

      fadda 29 августа 2016, 18:45

      Симоняна вон вместо буратины пусть берут.Толку по крайней мере не меньше будет.

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 29 августа 2016, 18:33

      Нойштодер не нужен

      0
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 29 августа 2016, 18:31

      удачи

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 августа 2016, 18:14

      Бревнище брезгует за Родину играть))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 29 августа 2016, 17:49

      Нойштедтер? опять его в сборную тянут ( по ходу тренер сменился а принцип набора остался

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