Дзюба, Нойштедтер и Дзагоев пропустили первую тренировку сборной России

Сборная России сегодня на «Арене Химки» проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Отметим, что данное занятие пропускают нападающий Артем Дзюба и полузащитники Алан Дзагоев и Роман Нойштедтер. Об этом сообщает корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

В свою очередь на дебютной тренировке Черчесова присутствуют президент и вице-президент РФС Виталий Мутко и Никита Симонян.