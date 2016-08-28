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    Самедов: «Семин мотивировал «Локомотив» на агрессивный футбол»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал результат матча против «Краснодара» (2:1).

    – Самое главное – нам удалось победить. В Краснодаре всегда тяжело играть, и мы очень счастливы, что, наконец, победили.

    – Что изменилось с приходом Семина? Можно ли сказать, что это его победа или вы все пока еще притираетесь друг к другу?

    – Он уже два дня у нас, готовил к игре, мотивировал на агрессивный футбол. У нас, конечно, не все получилось в матче с «Краснодаром», но мы постепенно будем прибавлять.

    – «Краснодар» чем-то удивил?

    – Он в принципе не может удивить. Все знают, что это за команда, особенно дома. «Краснодар» очень хорош, много забивает, это техничная команда. Но мы сегодня сыграли, как надо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2016 22:18
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