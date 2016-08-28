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    Кириченко: «На результате отразилось отсутствие ряда игроков основы»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко после поражения от грозненского «Терека» (1:2) в матче пятого тура Премьер-лиги дал свою оценку прошедшей встрече.

    «Да, на игре сказалась усталость, но больше всего на итог повлияло отсутствие целого ряда футболистов основы. Поэтому нескольким ребятам прошлось играть не на своих позициях. Мы провалили те 5-10 минут, в которые «Терек» продавил нас. Эти ошибки оказались роковыми. В любом случае нужно поблагодарить ребят за то, что они не опустили рук», – отметил специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 21:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 августа 2016, 10:30

      Без усиления сложно будет Ростову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 августа 2016, 08:50

      кто знает где сейчас Бердыев?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 августа 2016, 05:42

      Мало игроков у Ростова. На играх с равным соперником качество состава всегда сказывается. А Терек сейчас на ходу, так что результат закономерный, но все старались, а не безвольно отдали. Да и столько игр почти одним составом тяжело играть. Сейчас будет перерыв - надо искать усиление состава.

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос > alexis02lion 29 августа 2016, 08:54

      1 сентября трансферное окно закрывается искать уже поздно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Жентус 29 августа 2016, 01:59

      Было ощущение, что к Лиге Чемпионов команду готовит Бердыев, а к чемпионату Кириченко...

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > Жентус 29 августа 2016, 09:02

      усталость после лиги чемпионов,ротацию делать некем ребята сильно устали

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > товрос 29 августа 2016, 09:15

      и Бердыева явно не хватает

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 28 августа 2016, 23:22

      Перед Киреевым весь фланг свободный, его даже никто не держит , он дает пас назад. Это что за футбол?

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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 28 августа 2016, 22:41

      Да все нормально, тренер. Сыграли в принципе по настоящему раскладу сил. Игроки же не железные, состав усеченный. Как играют сменщики, все сегодня увидели, к примеру Байрамян и Киреев вообще слабенькие. Кудряшову здоровья! Его б на левый фланг, чтоб Калач на свой вернулся, тогда разбивать соперников можно по накатанной. Но нужен хороший деф в основу

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 28 августа 2016, 21:44

      Навас - оборона, Нобоа - плеймекер

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