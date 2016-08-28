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    «Сельта» объявила об аренде Росси

    Нападающий «Фиорентины» Джузеппе Росси продолжит свою карьеру в «Сельте».

    Испанский клуб арендовал футболиста на один сезон, и договор включает возможность продления еще на год.

    Последние шесть месяцев России провел в аренде в «Леванте», за который сыграл 17 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    28.08.2016 00:31
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