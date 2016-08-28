«Сельта» объявила об аренде Росси

Нападающий «Фиорентины» Джузеппе Росси продолжит свою карьеру в «Сельте».

Испанский клуб арендовал футболиста на один сезон, и договор включает возможность продления еще на год.

Последние шесть месяцев России провел в аренде в «Леванте», за который сыграл 17 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.