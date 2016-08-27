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    Слуцкий: «Победа над «Томью» получалась очень сложной. Нам не хватает кадрового ресурса»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 5-го тура РФПЛ, в котором его подопечные обыграли «Томь» с минимальным счетом 1:0.

    «Игра и победа получилось очень сложной. Впрочем, как и остальные матчи в нынешнем сезоне. Где-то нам не хватает кадрового ресурса. Сегодня в командном протоколе было 17 человек. Кроме того, пришлось провести две вынужденные замены. Соперник нас заставил приложить максимум усилий. Уверен, что любой команде будет тяжело играть в Томске», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 17:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 27 августа 2016, 22:28

      Из ман-сити берите игроков! В аренды!

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 27 августа 2016, 22:15

      С такой игрой вам господин Слуцкий в футболе делать нечего.Все настолько бездарно,что приличные люди сами уходят.

      1
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      Рейтинг: +92

      Dinamo107 27 августа 2016, 20:34

      не хватает кадров..а сам сказал что покупать ни кого не будут..олени блин.неужели у гинера денег нет на пару игроков??желательно молодого защ, и напа

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 августа 2016, 20:14

      Ума вам не хватает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 27 августа 2016, 18:52

      Не смеши простых людей,
      Пасётся множество коней

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 27 августа 2016, 18:39

      вышли в лигу чемпионов и не хватает кадрового ресурса....слейтесь нафиг пока не поздно.

      2
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      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 27 августа 2016, 18:28

      любой команде будет тяжело играть в Томске по правилам)),,, коням крайне редко в последнее время бывае тяжело (при всей их беспомощности), правда, в рфпл свои толкования правил и правды...

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 27 августа 2016, 18:13

      тренерского кадра

      -2
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