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    Владимир Габулов: «С Черчесовым игра сборной России будет зрелищной»

    Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов выразил мнение, что с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России игра национальной команды станет зрелищной.

    «Знаю Станислава Саламовича как амбициозного и грамотного специалиста, я уверен, что он создаст рабочую атмосферу, в которой футболисты будут отдавать себя полностью, а игра будет достаточно зрелищной. В силу его достаточно большого опыта работы с российскими и зарубежными командами, шансы у него большие. Его знания, навыки и амбиции дадут результат», – сказал Габулов.

    Источник: ТАСС

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    27.08.2016 15:12
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