Защитник киевского «Динамо» отказался от предложения «Крыльев»

«Крылья Советов» сделали предложение защитнику киевского «Динамо» Евгению Селину, но получили отказ. Самарцы предлагали игроку вариант с арендой.

Селин объяснил свое решение ем, что хочет побороться за место в основном составе киевской команды, а также политическими моментами.

Отметим, в прошлом сезоне Селин выступал за греческий «Платаниас», в котором провел 30 матчей и забил один мяч.