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    Защитник киевского «Динамо» отказался от предложения «Крыльев»

    «Крылья Советов» сделали предложение защитнику киевского «Динамо» Евгению Селину, но получили отказ. Самарцы предлагали игроку вариант с арендой.

    Селин объяснил свое решение ем, что хочет побороться за место в основном составе киевской команды, а также политическими моментами.

    Отметим, в прошлом сезоне Селин выступал за греческий «Платаниас», в котором провел 30 матчей и забил один мяч.

    Источник: Matchday.ua

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    27.08.2016 13:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 28 августа 2016, 02:53

      стыдно должно быть ,что школы своей нет -всегда славившаяся обороной команда ищет посредственность какую то еще и на стороне

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 15:59

      Зря не перешёл.Облобызали бы и закормили деньгами.

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 27 августа 2016, 15:21

      просто хочет в сборную пробиться, а из РПЛ туда хрен позовут

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 27 августа 2016, 14:28

      он понял что не достоин играть в великой стране.

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Kosmotoga 27 августа 2016, 15:32

      поправочка "сране"

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Kuborg_Ua 27 августа 2016, 17:43

      вы всегда укрочурки не умели писать на великом и могучем языке даже одного слова без ошибок.Наглядно.

      -3
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Kosmotoga 28 августа 2016, 13:36

      канеш а то одни только вы такие умные написали росиии
      Ахахаха могучий ты мой карапузик

      -1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > мутко на кол!!! 28 августа 2016, 13:38

      Не переживай за моё физическое состояние, в отличие от таких алкоголиков как вы оно у меня нормальное, да и не слушаю я вашего киселя, мишку и др.

      -1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > мутко на кол!!! 28 августа 2016, 13:39

      Ах да и твои указы мне до одного места такого же сраного как и ваша срана

      -1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Kosmotoga 28 августа 2016, 13:41

      И кстати на счёт чурок, эт как раз у вас чурок больше живёт, а также это чурки которых вы называет коренными русскими, которые к вам даже отношения не имеют. Так что эт вы такие рускочурые

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Kuborg_Ua 28 августа 2016, 16:22

      красава бро , поставил кацыков на место )))

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Kuborg_Ua 28 августа 2016, 21:25

      укрочурка ты, вот в принципе и всё.Обтекай сельпо.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > VityOk(Dynamo Kyiv) 28 августа 2016, 21:25

      я мать твою поставил на кол

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > мутко на кол!!! 28 августа 2016, 22:34

      Ну да а вы баттьюшка мой велекий и не побьедимый.
      Ваша Путляндия не лучше нашей. Вы все и вся делаете это и в разных позах Путину и его соратникам и скоро 2 млдр. населению Китая. Встречаем уже. Как там ах да бугагага.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Kosmotoga 28 августа 2016, 22:35

      А ты так вообще пустое местечко такое же как и предыдущее ничего интересного шкура да кости.

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Kosmotoga 28 августа 2016, 22:36

      А мы твоего Путина и всюю твою родню и даже дальних родственников.
      И да он тебе даже ничего не адресовывал КАЦАПЭ

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > мутко на кол!!! 28 августа 2016, 22:38

      И вам того же фашист вы наш москальский и вам...
      Вы уже записались на осмотр к психиатру ну или не знаю гинекологу?
      А то у вас оччень явные отклонения от нормы.
      Как физических так и моральных

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Kosmotoga 29 августа 2016, 09:50

      Какая страна,такой и президент, такой и народ,ведь люди дебилов выбирают.Ты тупая биомасса,даже мозги не работают норм. ответ написать.Сперму бомжа тебе в рот,дебил

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 августа 2016, 14:27

      если перешел бы,то сожрали б на родине

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