Защитник киевского «Динамо» отказался от предложения «Крыльев»

стыдно должно быть ,что школы своей нет -всегда славившаяся обороной команда ищет посредственность какую то еще и на стороне
«Крылья Советов» сделали предложение защитнику киевского «Динамо» Евгению Селину, но получили отказ. Самарцы предлагали игроку вариант с арендой.
Селин объяснил свое решение ем, что хочет побороться за место в основном составе киевской команды, а также политическими моментами.
Отметим, в прошлом сезоне Селин выступал за греческий «Платаниас», в котором провел 30 матчей и забил один мяч.