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    Моуринью: «Вертолеты больше не будут кружить над нами, ожидая новых трансферов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объявил о завершении летней трансферной кампании клуба.

    «У меня есть 23 игрока, больше никто не приходит и не уходит. Этого более чем достаточно, а если возникнут проблемы или появится возможность, то я использую нескольких молодых футболистов из академии. Буду счастлив ускорить их прогресс.

    Думаю, нас ждет спокойная неделя. Вертолеты больше не будут кружить над нами, ожидая новых трансферов. Я более чем доволен тем составом, который у меня уже есть», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    26.08.2016 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 27 августа 2016, 19:45

      Как играть будете ,а то в зимнее окно штурмовики могут прилететь на подмогу !

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