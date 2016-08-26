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    «МЮ» в Лиге Европы сыграет с «Фенербахче» и «Фейеноордом», «Интер» – со «Спартой» и «Саутгемптоном»

    Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Представляем вашему вниманию состав всех квартетов.

    Группа А: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Фейеноорд» (Голландия), «Заря» (Украина).

    Группа B: «Олимпиакос» (Греция), АПОЭЛ (Кипр), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан).

    Группа С: «Андерлехт» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Майнц» (Германия), «Габала» (Азербайджан).

    Группа D: «Зенит» (Россия), АЗ (Голландия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Дандолк» (Ирландия).

    Группа E: «Виктория» (Чехия), «Рома» (Италия), «Аустрия» (Австрия), «Астра» (Румыния).

    Группа F: «Атлетик» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Рапид» (Австрия), «Сассуоло» (Италия).

    Группа G: «Аякс» (Голландия), «Льеж» (Бельгия), «Сельта» (Испания), «Панатинаикос» (Греция).

    Группа H: «Шахтер» (Украина), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Коньяспор» (Турция).

    Группа I: «Шальке» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Краснодар» (Россия), «Ницца» (Франция).

    Группа J: «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Слован» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан).

    Группа K: «Интер» (Италия), «Спарта» (Чехия), «Саутгемптон» (Англия), «Хапоэл» Беер-Шева (Израиль).

    Группа L: «Вильярреал» (Испания), «Стяуа» (Румыния), «Цюрих» (Швейцария), «Османлыспор» (Турция).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 14:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 августа 2016, 19:28

      Вопрос тот же. Почему Виктория с 49-го места клубного рейтинга жеребилась с первой корзины, а Рома с 43-го места - со второй. Кто знает, ответьте.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > richi 26 августа 2016, 21:53

      Виктория из года в год в своей стране рулит вот и кинули как мажорную команду....а рома всетаки не гранд своей лиги

      0
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > алекс88 27 августа 2016, 08:53

      Я думаю, это не повод.

      1
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 26 августа 2016, 18:33

      Севилья как всегда возьмёт трофей к бабке не ходи.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 августа 2016, 16:38

      А: МЮ вперед, Заря назад, Ф-Ф за вторую путевку.
      В: Ровненькая, без видимых явных фаворитов, хотя греки должны...
      С: Франко-бельгийское лидерство, но с возможными сюрпризами от Габалы.
      D: АЗ есмь Зенит (+ еврейские штучки).
      Е и F: Одна достаточно роМная, другая сассуольно-атлетичная и обе труднопредсказуемые.
      G: Тут, скорее всего, Льеж сольют, второго не угадать.
      Н: Вероятно, Шахта снова выПьет Брагу, а остальные пойдут гулять.
      I: Очень веселая. Особенно, если "убедить" немцев не играть в прагматичный футбол.
      J: В принципе тоже вполне ровненькая группешка, но первые две команды выглядят попредпочтительней.
      К: Та же байда, только С-С явно сильнее Х, но чуть слабее И.
      L: И вновь очень достойные друг друга команды, особенно с учетом некоторых Вилья-проблем.

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 августа 2016, 15:46

      У Краснодара группа то не из лёгких...в отличии как всегда от зенита

      4
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      Рейтинг: +70

      макс438 26 августа 2016, 15:31

      Те кто говорит, что Лига Европы не нужна, очень не правы посмотрите сколько интересный команд

      4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > макс438 26 августа 2016, 16:17

      если бы не следил за нашими в европе ЛЕ начал бы смотреть не раньше1/2 финала

      -1
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      Рейтинг: +60

      gore88 26 августа 2016, 15:11

      На бумаге, группа А самый огонь!

      4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > gore88 26 августа 2016, 16:19

      Только за 2 место будет борьба между Фенером и Фейенордом, где же тут огонь

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 августа 2016, 15:01

      Подвезло конкретно, а вообще, много групп ровных

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