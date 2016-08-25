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    Калачев: «У «Ростова» хорошая группа, в которой можно играть»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    «Смотрел жеребьевку. Группа получилась интересная. Можно бороться, и, если честно, то ничего не определено в этой группе. Понятно, что «Бавария» вне конкуренции, с грандами всегда интересно играть. «Атлетико» тоже очень интересная команда, с которой можно играть. Чем-то напоминает «Ростов». Группа у нас хорошая, в которой можно играть», – заявил Калачев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 22:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +208

      Kurp 26 августа 2016, 08:43

      Ростов выйдет из группы. Сложный соперник Бавария, но мы знаем , как
      команда настраивается на сильных. Атлетико- это Ростов №2, поэтому
      будут играть две похожие команды, а там, как повезет. ПСВ более проходимый соперник.
      Удачи Ростову!!! Вперед МУЖИКИ!!!

      5
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      Рейтинг: +508

      triton004 26 августа 2016, 03:13

      Молодцы ребята,не впадают в панику,настрой есть,значит будут и результаты

      5
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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov

      -5
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 > dsg43t 26 августа 2016, 23:34

      Тут любители спорта, катись отсюда

      1
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 26 августа 2016, 00:49

      Атлетико Мадрид - это существующий идеал игры Ростова

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 августа 2016, 23:57

      Всё будет хорошо, ребята! Вон и бугага для себя вазелин просит... Уважим всех! РСМ!!!

      3
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 25 августа 2016, 23:38

      В футбол играют люди, а не имена, т.ч. у Ростова есть все шансы проявить себя в данной группе.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 23:14

      Тимоха,ну ты..нет слов.Молодец

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 августа 2016, 23:08

      Тима молодчина!!! Именно такой настрой и оптимизм поможет вам побеждать....Удачи вам!!!)))

      8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 августа 2016, 23:06

      Играть можно и нужно со всеми.

      8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 августа 2016, 23:01

      Хороший настрой!Правильно!Можно играть))

      8
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