Калачев: «У «Ростова» хорошая группа, в которой можно играть»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Смотрел жеребьевку. Группа получилась интересная. Можно бороться, и, если честно, то ничего не определено в этой группе. Понятно, что «Бавария» вне конкуренции, с грандами всегда интересно играть. «Атлетико» тоже очень интересная команда, с которой можно играть. Чем-то напоминает «Ростов». Группа у нас хорошая, в которой можно играть», – заявил Калачев.