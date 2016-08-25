Калачев: «У «Ростова» хорошая группа, в которой можно играть»

Ростов выйдет из группы. Сложный соперник Бавария, но мы знаем , как
команда настраивается на сильных. Атлетико- это Ростов №2, поэтому
будут играть две похожие команды, а там, как повезет. ПСВ более проходимый соперник.
Удачи Ростову!!! Вперед МУЖИКИ!!!
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Смотрел жеребьевку. Группа получилась интересная. Можно бороться, и, если честно, то ничего не определено в этой группе. Понятно, что «Бавария» вне конкуренции, с грандами всегда интересно играть. «Атлетико» тоже очень интересная команда, с которой можно играть. Чем-то напоминает «Ростов». Группа у нас хорошая, в которой можно играть», – заявил Калачев.