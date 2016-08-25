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    Лига Европы. «Карабах» разгромил «Гетеборг» и вышел в групповой этап

    «Карабах» в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы разгромил на своем поле шведский «Гетеборг». Матч завершился со счетом 3:0, в составе азербайджанской команды отличились Садиков, Муарем и Кинтана.

    Этот результат позволил «Карабаху» пройти в групповой этап турнира – первый матч в Швеции завершился со счетом 1:0 в пользу «Гетеборга».

    Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Карабах (Азербайджан) – Гетеборг (Швеция) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Садиков, 19; 2:0 – Муарем, 26; 3:0 – Кинтана, 51.

    Первый матч – 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 21:30
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 25 августа 2016, 23:16

      Габала тоже вышла. 2 клуба в Лиге Европы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      FRZZ 25 августа 2016, 21:52

      Молодцы!

      0
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