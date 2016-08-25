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    Дзюба: «Несмотря на неразбериху в клубе, «Ростов» победил»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил свой бывший клуб «Ростов» с победой над «Аяксом» и выходом в группой этап Лиги чемпионов.

    – В среду ваш бывший клуб «Ростов» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Ожидали такого прорыва?

    – Я считаю, что безобразно сыграл «Аякс», но главное – нужно похвалить «Ростов». Я болел за ребят – там же у меня много друзей. Поэтому хочу поздравить их – это потрясающее событие для города, для болельщиков, для людей, которым небезразличен клуб. Несмотря на то что в клубе творится неразбериха, футбол победил, и это грандиозное событие. Будет праздник, когда в Ростов-на-Дону приедут гранды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2016 16:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 26 августа 2016, 08:20

      пора дзюбе переходить в Ростов за трофеями))))
      С бомжами - без вариантов)))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 17:59

      Дзюба вообще нормальный был в Ростове

      -2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > андрей андреев 25 августа 2016, 20:08

      дзюба нормальным небыл никогда.нападающим имею в виду

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > апоголлл 25 августа 2016, 21:01

      У нас забивал

      -1
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