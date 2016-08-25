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    Кириченко: «У меня же даже лицензии Pro нет, а я уже тренирую в Лиге чемпионов!»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями после победы в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1; 5:2 по сумме двух встреч).

    «Мы начали матч очень агрессивно, просили об этом ребят. И это сразу дало свои плоды, мы стали создавать опасные ситуации, родили из этого гол. Мы любим играть от обороны, ведя в счете, нам было комфортно вести игру. Матч фантастический.

    Когда поняли, что игра стала нашей? Конечно, легче сидеть на скамейке, когда счет 4:0, а не 2:0. Мы хорошо использовали стандартные положения. Ребята прислушиваются к тренерскому штабу, мы много над этим работаем.

    В первом матче мы много давали «Аяксу» разворачивать направление атак, не всегда успевали накрывать подачи в штрафную. А подачи – это уже опасность: не всегда удастся сдержать соперника… Но сегодня успевали накрывать, перестраиваться. «Аякс» много не подавал.

    Поздравили ли Курбана Бекиевича с днем рождения? Он вышел из раздевалки до 12 часов. Как только вернется, обязательно поздравим.

    Если бы кто-то сказал месяц назад, что я выведу «Ростов» на матчи Лиги чемпионов, я покрутил бы у виска. Это невероятный стресс для меня. И невероятный опыт. У меня же даже лицензии Pro нет, а я уже тренирую в Лиге чемпионов!», – сказал Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 00:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 25 августа 2016, 11:32

      Ростов - это работа КББ, а Кириченко его подмастерье!

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 августа 2016, 10:14

      по моему пора Бердыеву возвращаться,да и Саввиди уже не против этого

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 августа 2016, 09:46

      Вперед, Ростов

      2
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      Рейтинг: +47

      rochemback 25 августа 2016, 08:46

      Дмитрию Кириченко надо поменьше об этом говорить,а то европейские пендосы придумают санкции по этому поводу и влепят анулирование матчей и поставят аякс в группу ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 августа 2016, 08:13

      Тренирует он...Бердыев все в руках так и держит,)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 25 августа 2016, 05:12

      Полезный опыт).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      sable 25 августа 2016, 01:39

      основная заслуга Бердыева

      7
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 25 августа 2016, 00:49

      будь честен . не ты а бердыев .

      7
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 00:59

      В КУРЯТНИК СХОДИ, ГУСЁНОК,, ТАМ ТЕБЕ РАСТОЛКУЮТ СВОИ ОБ ЧЁМ РАЗГОВОР)))

      8
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