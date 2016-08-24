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    Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов утверждены кандидатами на пост президента РФС

    РФС утвердил список кандидатов, которые будут участвовать в выборах президента организации.

    За пост главы РФС поборются Виталий Мутко, Валерий Газзаев, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

    «Кандидаты на должность президента РФС и в исполком РФС вправе подготовить и в установленные избиркомом РФС сроки предоставить свои информационные печатные материалы для последующего размещения на рабочих местах делегатов конференции во время ее проведения», – сказано в заявлении РФС.

    Напомним, выборы состоятся 24 сентября.

    Источник: РФС

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    24.08.2016 19:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +319

      семенчик 24 августа 2016, 23:36

      Ну и компашка собралась

      0
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp_Legend 24 августа 2016, 23:34

      А чё Фурсенко нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 24 августа 2016, 21:53

      У Газзаева шансов нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 24 августа 2016, 21:53

      Выдвижение Мутко - плевок в лицо армии настоящих футбольных болельщиков!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid > multiscan 25 августа 2016, 00:46

      Выдвижение Мудко - плевок в лицо всему российскому спорту !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 августа 2016, 21:35

      достойнейшие люди.все как один.как непросто будет сделать выбор..

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 24 августа 2016, 20:44

      мутко решает.Газаев без шансов.

      -1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 24 августа 2016, 20:41

      Снимай головные уборы,
      У нас проведутся отборы,
      Кандидаты: достойные люди,
      Правда толку у нас не прибудет.
      Выборы будут демократичные,
      Победитель самый отличный.
      В смысле - от предыдущего не отличается,
      Такая вот демократия получается.

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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 24 августа 2016, 20:31

      Трое против одного- неоспоримый факт, который приведет к победе Мутко. После ЧМ-2018 всем будет по - барабану кто будет главой РФС.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 августа 2016, 20:23

      Мутко имеет мощнейший админресурс.
      Газзаев имеет голову.
      Прядкин и Ефремов массовка, для кворума.
      Газзаева - к аппарату, и огонь.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > +50/-50 24 августа 2016, 22:15

      Газа и Прядкин шестерки Нигера, они ему нужны, что б лимит отменить... Заметил, пока Толстых сидел, вопил как бабка на базаре, что надо лимит отменять, а пришел Мудко, так у него сразу варежка захлопнулась... Знает на кого можно орать, а на кого себе дороже... )))

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 24 августа 2016, 20:15

      мудко выиграет выборы.... не для того его поставили...чтоб потом он какие то выборы проиграл... мутко продолжит разваливать российский спорт!.. в том числе и футбол)

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