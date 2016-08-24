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    «Ростов» получит 20 миллионов в случае выхода в групповой этап ЛЧ

    «Ростов» в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов заработает около 20 миллионов евро. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

    «В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, клуб заработает порядка 20 миллионов евро. Из этой суммы более пяти миллионов «Ростов» получит за проход в раунд плей-офф, после того как по сумме двух матчей победил «Андерлехт».

    Премиальные? Изначально мы говорили о 10 процентах, потому как сумма все-таки значительная, но пообщавшись с футболистами решили, что на премиальные будет выделено 30 процентов», — сказал Гуськов.

    Напомним, что сегодня «Ростов» сыграет в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов с «Аяксом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2016 14:51
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 25 августа 2016, 09:20

      Вот она расслабляющая сторона футбола!
      С таким баблом можно и на игру забить!)))))
      А посему вперед под руководством Ростовскага Папы Бердыева
      И только впердёд,впердядь,впердядь и впердядь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 25 августа 2016, 04:12

      Молодцы парни и Бердыев!
      Лиж бы не кинули на премиальные!

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 24 августа 2016, 22:52

      Начальство все бабки стырят! Вот посмотрите будет скандал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 августа 2016, 22:23

      Неплохо удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      477 24 августа 2016, 21:13

      КРАСНОДАР ЗА ВАС РЕБЯТА !!!БОЛЕЕМ!!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 20:10

      РОСТОВ УДАЧИ!

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 24 августа 2016, 19:47

      ...удачи Ростову!!!
      ...деньги очень пригодятся клубу,если не "распилят"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 августа 2016, 19:06

      Сжать зубы и бороться до упора! За клуб, за страну! Тверь верит в ростовчан! С ув.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 24 августа 2016, 18:18

      Вперёд, Ростов! На вас смотрит вся Россия!

      4
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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 августа 2016, 17:35

      Удачи парням!

      9
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