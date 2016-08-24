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    Трефилов: «Ну, приехал в футбол Капелло. Он кого-нибудь воспитал?»

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов уверен, что отечественные команды должны возглавлять российские специалисты.

    – Вы не приветствуете, когда наши гандболисты едут в зарубежные клубы?

    – Я открыто им говорю: поедешь ты заграницу, но ты там должен давать результат. Там тебя, дурака, никто не будет учить. Ты никому не нужен. Попросил свои две, три, десять, пятнадцать тысяч – отрабатывай. Здесь, в России, все такие говорливые девушки, а как туда улетают, заграничным тренерам в рот смотрят и слушают. Снимают с них зарплату – молча принимают. Сними зарплату у нас – земной шар переворачивается, и крыша валится. Я этого никогда не пойму.

    Почему заграничным тренерам веры больше, чем русским? Он тебя воспитал? Он тебя вел? Я за наших. Только пензюк будет бороться за Пензенскую область. Только кубаноид – за Краснодарский край. Точно так же – россиянин будет биться за Россию.

    Ну, приехал в футбол Капелло. Отгрузили, уехал. Он кого-нибудь воспитал? Что-нибудь дал? Как и «Датский гусь». Надо у себя в стране ковыряться и искать увлеченных людей. Я бы даже сказал – немного умалишенных. Которые все свое время бегают за детьми и возятся с ними. Я сейчас спрашиваю у своих: кто напишет имя первого тренера? Пауза. Родной, ты это должен помнить всю жизнь!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +458

      Йост 24 августа 2016, 11:29

      Все причины в нашем обществе, которое построило наше государство.....Приоритеты в России - одни, а за границей - другие... Отсюда и перекосы, но не у наших спортсменов, а в головах наших чиновников, которые пытаются изменить что-то у себя, опираясь на западный опыт, забывая тем самым, что мы в России. Например, переход чемпионата РФПЛ на систему осень-весна. Если раньше футболисты отдыхали 1 раз в году, то теперь 2 раза, при этом зарплата у многих выше стала, чем на западе...

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 августа 2016, 11:16

      "Ну, приехал в футбол Капелло. Отгрузили, уехал. Он кого-нибудь воспитал?"
      Воспитал - Кокорина...

      -1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 24 августа 2016, 11:09

      ....лично я всех своих тренеров по дюсш помню!!!!...только по кличкам)))

      0
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      Рейтинг: +56

      naumanov 24 августа 2016, 11:08

      умалишенных по России полно. только они своим руководителям в школах только мешают.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 августа 2016, 10:53

      точно..росс.система спорта испортила спортсменов!!!!

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