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    Роджерс: «Я могу купить Швайнштайгера, но если он будет бегать и прессинговать»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс признал, что его клуб согласится купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера лишь в том случае, если этот футболист будет «бегать и прессинговать».

    «Я могу купить звездного игрока, если он будет бегать и прессинговать. Мы приобрели несколько молодых игроков, которые уже успели привести болельщиков в восторг.

    Для меня главное – не имя футболиста, а то, насколько он подходит команде», – сказал Роджерс в интервью The Scottish Sun.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2016 06:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +997

      egrrr 8 декабря 2016, 18:52

      Скорей всего тупые переводчики или фраза из контекста.Он хотел сказать, что ему не важно имя игрока, важно то , как он играет . Шванштайгер в последнее время особо не присингкет и мало бегает, вот он в пример и привел...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 24 августа 2016, 10:41

      Швайни как крыса вот реально! мало того что просто открыто плюёт на МЮ, ещё и не хочет никуда уходить из-за зп, да и разрывать контракт невыгодно с ним. я всё прошлое лето задавал себе вопрос по этому трансферу "Ван Гаал - НАХЕРА?!?!?!?"

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 августа 2016, 08:58

      Мало купить его, так надо согласиться с суммой его зарплаты, да и личное хотение игрока ещё никто не отменял

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 24 августа 2016, 07:15

      И что из этого?К чему это новость?)))

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