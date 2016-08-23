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    «Манчестер Юнайтед» оценил Швайнштайгера в 2,5 миллиона

    «Манчестер Юнайтед» не теряет надежд пристроить полузащитника Бастиана Швайнштайгера в новую команду до окончания текущего трансферного окна. Желание манкунианцев избавиться от 32-летнего игрока настолько велико, что руководство клуба согласно продать его за смехотворную по нынешним временам сумму – 2,5 миллиона евро.

    Подобный шаг «МЮ» вызван высокой зарплатой немца, которая составляет 11 миллионов евро в год. Отметим, что контракт хавбека истекает в середине 2018 года. Напомним, «красные дьяволы» приобрели Швайнштайгера у «Баварии» прошлым летом за девять миллионов. Сегодня СМИ сообщили, что футболист не желает покидать «Манчестер Юнайтед», по крайне мере сейчас, и готов сидеть на лавке.

    Источник: Bild

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    23.08.2016 14:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 августа 2016, 17:26

      Внимание акция!Купи Шванштайгера всего за 2.5 миллиона и получи нужду выплачивать его оклад в 11 миллионов!)))

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 августа 2016, 16:48

      С такой з/п тяжело пристроить

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 августа 2016, 16:38

      Жаль...играть лучше чем сидеть, хотя он выбрал бабки

      0
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 23 августа 2016, 16:01

      Швайни был кумиром моим, но ушел из Баварии, хоть и в любимый мой клуб, все равно, так еще и ничего не делал в МЮ, а целенаправленно шел к скамейки, да еще така зарплата 11... отправить в молодежную пусть там сидит на скамейки и получает свои бабки...

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 августа 2016, 15:47

      За эти бабки я бы всю жизнь на лавке бы сидел

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 23 августа 2016, 15:29

      а мне не жаль Швайни. своим поведением в прошлом сезоне он показал что ему до лампочки Юнайтед, пусть гниёт теперь сидит

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      Рейтинг: +806

      тигрик 23 августа 2016, 14:51

      За 11 лямов я б тож посидел

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > тигрик 23 августа 2016, 15:38

      Ага погнил бы на скамеечки, по разлагался бы морально, так чтоб Кокорин с Мамаевым рыдали и завидовали )))

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > FanatSerj 23 августа 2016, 16:57

      Пфффф)) классно сказал))

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      Рейтинг: +806

      тигрик > FanatSerj 25 августа 2016, 01:33

      хотел бы я на тя посмотреть,когда те в конце месяца практически миллион евро приносят зарплаты...тоже бы нибось сказал,что это за гавно,дайте мне зайчиков или там рублей белорусских...не зочу "гнить" и "разлагаться"...пффф...только словечки и использовать можете тут...вне реальности!

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