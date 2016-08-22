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    Моуринью: «Я мог вернуться в Италию или Испанию, но АПЛ – особенный турнир»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, почему он предпочитает АПЛ другим чемпионатам.

    «У меня была возможность вернуться в Италию или Испанию, где я работал раньше, но АПЛ – особенный турнир. В некоторых странах большие клубы всегда хотят быть лучшими, оставляя скромные команды позади себя. В Англии же все наоборот: здесь люди хотят, чтобы все клубы были конкурентоспособны», – сказал Моуринью.

    Также наставник манкунианцев заявил, что не ставит себе цели победить во всех турнирах.

    «Ставить перед собой конкретные цели – это немного глупо, а иногда даже высокомерно. Но самое глупое – это хотеть выиграть все матчи и все соревнования. Это невозможно. Тем не менее это хорошая отправная точка для постановки новых вызовов перед игроками. Мы играем, чтобы побеждать в каждом матче».

    Источник: Sport.es

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    22.08.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 августа 2016, 19:08

      АПЛ намного интереснее Примеры и Серии А, конкуренция гораздо выше.

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