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    Игуаин: «Буду только рад, если вы и дальше будете называть меня жирным»

    Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин нормально реагирует на критику со стороны журналистов и болельщиков по поводу проблем с лишним весом.

    «Буду только рад, если вы и дальше будете называть меня жирным, поскольку я продолжу забивать голы. Я в полном порядке, работал 20 дней и вообще не понимаю, откуда взялась эта шумиха. О таких дебютах всегда мечтаешь, но не всегда они удаются. В этот раз всe прошло отлично. Мой гол? Со стороны могло показаться, что он был забит легко, но это вовсе не так», – сказал Игуаин.

    Напомним, что в матче 1-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1) аргентинский форвард отметился голом.

    Источник: Tuttosport

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    22.08.2016 11:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 августа 2016, 17:04

      Пускай хоть 100-ку весит, главное чтобы забивал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 22 августа 2016, 12:44

      Ничего , пока все школоло радуются переходу буратиновича игуаин наколотит полтос . Так держать !!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Pahan__Zenit 22 августа 2016, 11:54

      Ну радуйся, жирный

      0
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