«Ливерпуль» намерен приобрести у «Аякса» Эль-Гази

Наконец то пришел чел в Ливер, который избавит их от ненужных трат на ненужных игроков. Эль-Гази конечно не звезда, но талантлив очень
Руководство «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна планирует приобрести полузащитника «Аякса» Анвара Эль-Гази. По информации источника, 21-летний голландец рассматривается красными в качестве замены Садьо Мане, получившего травму. Сумма сделки оценивается в 15 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Эль-Гази провел за «Аякс» в Эредивизие два матча, в которых не отметился забитыми мячами.