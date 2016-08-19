«Ливерпуль» намерен приобрести у «Аякса» Эль-Гази

Руководство «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна планирует приобрести полузащитника «Аякса» Анвара Эль-Гази. По информации источника, 21-летний голландец рассматривается красными в качестве замены Садьо Мане, получившего травму. Сумма сделки оценивается в 15 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Эль-Гази провел за «Аякс» в Эредивизие два матча, в которых не отметился забитыми мячами.