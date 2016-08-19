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    «Ливерпуль» намерен приобрести у «Аякса» Эль-Гази

    Руководство «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна планирует приобрести полузащитника «Аякса» Анвара Эль-Гази. По информации источника, 21-летний голландец рассматривается красными в качестве замены Садьо Мане, получившего травму. Сумма сделки оценивается в 15 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне Эль-Гази провел за «Аякс» в Эредивизие два матча, в которых не отметился забитыми мячами.

    Источник: The Sun

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    19.08.2016 17:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 17:51

      Наконец то пришел чел в Ливер, который избавит их от ненужных трат на ненужных игроков. Эль-Гази конечно не звезда, но талантлив очень

      7
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      Рейтинг: +74

      liver2015 19 августа 2016, 17:08

      Да вы что? Мане ведь один или два матча пропустит, и потом у нас есть кому заменить его.

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