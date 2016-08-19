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    Моуринью: «Мои лучшие тренерские годы еще впереди»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что не намерен завершать тренерскую карьеру раньше 70 лет.

    «Я работал в самых больших клубах мира, но сейчас понимаю, что добрался до вершины тренерской карьеры.

    Я не шутил, когда говорил о том, что хочу тренировать еще около 15 лет. Считаю, что мои лучшие годы впереди, ведь для тренера я еще молодой. Не думаю, что завершу карьеру раньше 70 лет», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    19.08.2016 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +578

      lNeTl 20 августа 2016, 07:54

      Чтобы добыть результат с топ игроками много ума не надо.Но я думаю МЮ в этом сезоне ещё накажут,защита никакущая.

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