Моуринью: «Мои лучшие тренерские годы еще впереди»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что не намерен завершать тренерскую карьеру раньше 70 лет.

«Я работал в самых больших клубах мира, но сейчас понимаю, что добрался до вершины тренерской карьеры.

Я не шутил, когда говорил о том, что хочу тренировать еще около 15 лет. Считаю, что мои лучшие годы впереди, ведь для тренера я еще молодой. Не думаю, что завершу карьеру раньше 70 лет», – сказал Моуринью.