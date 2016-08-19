Матч Россия – Гана может пройти на новом стадионе ЦСКА

Товарищеский матч между сборными России и Ганы может пройти на «Арене-ЦСКА». Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко. Напомним, ранее сообщалось, что новый стадион армейцев будет открыт поединком против «Терека».

«Администрации ЦСКА и РФС работают над этим вопросом. Надеюсь, что удастся провести игру на новом стадионе ЦСКА как матч-открытие. Мы все объявим, нужно еще несколько дней. Стадион принят в эксплуатацию, идет оформление бумаг. Надеемся, что сможем все оперативно оформить, чтобы аттестовать и заявить арену, придать ей международный статус», – сказал Мутко.