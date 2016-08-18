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    В Санкт-Петербурге представили дизайн автобуса под ЧМ-2018

    Петербургские дизайнеры предложили свое видение городского автобуса, который будет выведен на маршруты города во время чемпионату мира 2018 года.

    «Петербург – очень красивый город, но подчас его красота теряется в повседневной суете. Мы решили создать автобус, который помог бы гостям города, фанатам футбола и горожанам любоваться Петербургом. И который мог бы, наравне с красным лондонским автобусом, стать визитной карточкой города», – прокомментировал дизайн автобуса архитектор студии дизайна Александр Григорьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 10:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3550

      Axe111 18 августа 2016, 16:17

      Как и стадион, через 150 лет введут в строй

      -1
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      Рейтинг: +673

      life85 18 августа 2016, 15:52

      Что за бред?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 15:29

      Ничё так... Правда видно что ещё не до конца проработано...

      -1
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      Рейтинг: +35

      Elz 18 августа 2016, 15:15

      Ох ёп... Залейте его Лебедеву в бизнес-линч, посмеёмся.

      0
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      Рейтинг: +3

      Жека Джокер 18 августа 2016, 12:54

      Ужасный автобус

      2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 18 августа 2016, 11:39

      Похоже производителем автобуса будет Дюрекс.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 18 августа 2016, 11:31

      Ребят,тут я скажу то же самое,что и про специальную полицию - стадион постройте сначала,а то никаких ЧМ у нас не будет.Что касается автобуса,то во-первых,выглядит уродски(именно этот,красные по типу лондонских ещё более-менее),а во-вторых, двухэтажные автобусы у нас лет 15 назад уже были,сам пару раз на таких в Стрельну ездил.Так что никакая это не новинка,а очередной пиар-проект и, обязательно, с сопутствующим распилом.

      -1
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 18 августа 2016, 11:19

      что за дичь?космический корабль.Не будет таких автобусов))))пусть это даже и макет)

      2
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      Рейтинг: +790

      denisov 18 августа 2016, 11:07

      9 лет будут создавать, так же как и стадион...

      4
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 18 августа 2016, 11:06

      Оооочень круто смотрится!

      -1
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