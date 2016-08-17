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    Кириченко: «Сложно ответить, что будет с «Ростовом» дальше»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко остался доволен игрокой своей команды в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1).

    «Если коротко: «Аякс» владел преимуществом. Ожидали прессинга, это было ожидаемо. Немного не хватало остроты в атаке, были ситуации, когда теряли мяч и вновь получали атаки «Аякса».

    Что будет дальше? Мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас готовимся к играм. К сожалению, не хватает игроков. В конце сегодняшнего матча была видна усталость. В Питере вдесятером играли большую часть матча. Нужна определенная ротация. Несмотря на то, что сегодня пришлось обороняться, мы выстояли. Оборона сыграла хорошо. Добились неплохого результата», – сказал Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 00:11
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 августа 2016, 10:13

      Игроки молодцы, все силы на поле оставляют. Выход в ЛЧ большой шаг. Но...

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 17 августа 2016, 10:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смотреть на Ростов просто мука, ставить во главу угла антифутбол просто скучно и не интересно....

      -4
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      Рейтинг: +4454

      Snek 17 августа 2016, 09:13

      Да с таким набором игроков Ростов показывает наиболее достойный уровень, чем наши "гранды" завсегдатаи еврокубков, взять только тот же Спартак, который даже в ЛЕ отобраться не может, или Зенит, который дальше 1-го тура плейф офф ЛЧ никуда пройти не может, с таким то количеством звёзд или армейцев, которые уже забыли когда выходили в плей офф, в общем за Ростов надо радоваться, жалко правда, что Бердыев ушёл, это сильно подкосило команду...

      6
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 17 августа 2016, 09:02

      10 лямов за проход +5 за баштуша на год точно хватит + 2-3 играков по пол ляма купить можно

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Smoking_dog 17 августа 2016, 09:05

      говорят не 10 а 12 лямов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 17 августа 2016, 08:11

      Игра Ростова это бальзам на душу российского болельщика после Евро и Спартака

      12
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 17 августа 2016, 08:10

      Ростов молодцы-выстояли! Джанаева не зря в сборную вызвали!

      5
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      Рейтинг: +390

      fantom23 17 августа 2016, 06:06

      Держитесь,Ростов,остался маленький шаг,дальше легче будет!

      9
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 августа 2016, 05:21

      Аякс пройдут - деньги появятся.

      8
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      Рейтинг: +70

      макс438 > ДСА 17 августа 2016, 08:40

      Я тоже об этом подумал, но у меня вопрос - У кого появиться деньги, если Ростов пройдет в Лигу чемпионов?
      Варианты ответов:
      А) Банк B) Губернатор
      С) Руководители клуба D) Кокорин

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > макс438 17 августа 2016, 08:43

      Точно D.

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 > макс438 17 августа 2016, 10:29

      Все твои варианты мимо..Вообще-то деньги дает УЕФА.Начать стоит с того, что доход в Лиге Чемпионов формируется из двух составляющих – фиксированные выплаты и прибыль из маркетингового пула. Фиксированные выплаты – это призовые за участие, выход в следующий раунд, за результаты. Прибыль из маркетингового пула – нефиксированные доходы, зависящие от продажи прав на телевизионные трансляции и других коммерческих контрактов. Размер выплат зависит напрямую от веса страны, которую представляет клуб, на телерынке.Так,что где-то 12 млн. при выходе в групповой этап получить можно железно..а дальше за каждое набранное очко и др. бонусы.

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 августа 2016, 04:09

      ребята держитесь

      7
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      Рейтинг: +96

      P_D 17 августа 2016, 02:22

      усталость и только усталость столь как бы казалось не выразительной игры Ростова. Браво Джанаев но результат на лицо и результат положителен 0.5 балла в копилку России. вопреки всем скептикам .нужен отдых в игре с томью Бекич выпускай молодеж. рфпл весь впереди .нагоним .Гацкан и Азмун и так на отдыхе проявят себя МУЖИКИ все на свежести в ответке .Ростов удачи нам.давайте внесите еще 5 баллов до осени. остался всего один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества»

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