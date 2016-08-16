Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. Хет-трик Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Стяуа»

    Подошли к концу четыре матча заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Зальцбургом», «Копенгаген» дома с минимальным счетом выиграл у АПОЭЛа, «Манчестер Сити» в гостях забил пять безответных мячей в ворота «Стуяа», а «Янг Бойз» дома уступил менхенгладбахской «Боруссии».

    Ответные матчи 4-го квалификационного раунда турнира пройдут 23 августа.

    Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

    Динамо З (Хорватия) – Зальцбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лазаро, 59; 1:1 – Рог, 76 (с пенальти).

    Копенгаген (Дания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Павлович, 43.

    Стяуа (Румыния) – Манчестер Сити (Англия) – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Силва, 13; 0:2 – Агуэро, 41; 0:3 – Нолито, 49; 0:4 – Агуэро, 78; 0:5 – Агуэро, 89.

    Незабитый пенальти: Агуэро, 8; Агуэро, 21.

    Янг Бойз (Швейцария) – Боруссия М (Германия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Раффаэл, 11; 1:1 – Сулеймани, 56; 1:2 – Хан, 67; 1:3 – Раффаэл, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2016 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kamikadzeb13 17 августа 2016, 11:50

      Счет после 1 тайма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 17 августа 2016, 09:20

      А что в скобках за цифры?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      kamikadzeb13 > Lexa_Lexa 17 августа 2016, 11:50

      Счет после 1 тайма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 17 августа 2016, 09:18

      Несправедливо МС против Стяуа выставлять, изначально шансов нет, могли на поле не выходить - техническое поражение 0-3 и то лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 17 августа 2016, 05:41

      владелец Стяуа говорил что натянут МС =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      lNeTl 17 августа 2016, 00:33

      Вратарь у Стяуа молодец, сделал всё что мог,защита подкачала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 17 августа 2016, 00:18

      а еще 2 пенальти не реализовал )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11