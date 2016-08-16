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    Марез: «Есть только два или три клуба в мире, ради которых я уйду из «Лестера»

    Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез рассказал о своем будущем. Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний футболист решил не продлевать контракт с «лисами».

    «Есть только два или три клуба в мире, ради которых я мог бы уйти в ближайшее время из «Лестера». Но сейчас я хочу и дальше выступать в Англии. Здесь очень хорошая лига. Намерен играть здесь как можно дольше», – заявил Марез.

    Источник: Francefootball

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    16.08.2016 22:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      fdg54yf 16 августа 2016, 23:15

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 августа 2016, 22:50

      чо? прям так и взяли тебя в Ордабасы..

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