Марез: «Есть только два или три клуба в мире, ради которых я уйду из «Лестера»

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез рассказал о своем будущем. Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний футболист решил не продлевать контракт с «лисами».

«Есть только два или три клуба в мире, ради которых я мог бы уйти в ближайшее время из «Лестера». Но сейчас я хочу и дальше выступать в Англии. Здесь очень хорошая лига. Намерен играть здесь как можно дольше», – заявил Марез.