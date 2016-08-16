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    Адамов: «Многие игроки «Ростова» могут больше никогда не попасть в групповой этап ЛЧ»

    Бывший нападающий «Ростова» Роман Адамов назвал «Аякс» фаворитом противостояния четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

    – Амстердамцы. Ведь это команда с богатейшей историей и большим опытом выступлений в еврокубках.

    – Как относитесь к тому, что Бердыев ушел из «Ростова», но, тем не менее, отправился с командой в Нидерланды?

    – Не мне давать оценки. Если честно, вообще не понимаю, что у них там происходит, поэтому не хочу рассуждать.

    – Проблемы с деньгами скажутся на настроении игроков «Ростова» и, соответственно, на результате?

    – Нет. Я как бывший футболист могу сказать: учитывая, как много стоит на кону и уровень турнира, ребята вряд ли будут думать о деньгах – они полностью сосредоточатся на игре.

    – А неопределенность с главным тренером?

    – Это, конечно, может повлиять, но у многих футболистов «Ростова» это едва ли не последняя возможность попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому они постараются сделать все, чтобы не обращать внимания ни на какие посторонние факторы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 августа 2016, 22:15

      Удачи Ростову, ребятам использовать свой шанс

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