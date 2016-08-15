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    Кириченко: «Не знаю, будет ли завтра Бердыев на скамейке»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал участие бывшего наставника команды Курбана Бердыева в тренировочном процессе перед матчем с «Аяксом».

    – Думаю, что все знают, что «Ростов» для него не чужая команда. На данный момент у Курбана Бекиевича нет контракта с другим клубом. Он будет нас консультировать, по крайней мере, на завтрашний матч.

    – А на ответную игру?

    – Ничего не могу сказать по этому поводу. Знаю только про завтрашнюю встречу.

    – Будет ли Курбан Бекиевич завтра находиться на скамейке запасных?

    – Не отказался бы от такого квалифицированного помощника, но как будет завтра — вопрос пока открыт.

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.08.2016 21:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +208

      Kurp 16 августа 2016, 09:12

      Удачи и победы!!!

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 августа 2016, 09:01

      удачи тебе и команде. у вас все получиться.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 августа 2016, 06:39

      Всё будет хорошо! Я уверен.

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 15 августа 2016, 21:17

      Без Бердыева Ростов проиграет

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